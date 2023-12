LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Lenzerheide in DIRETTA: Lisa Vittozzi prova a guadagnare punti su Tandrevold

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento femminile di Lenzerheide, terza tapa della Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. Dopo la Sprint di giovedì, vinta da Justine Braisaz-Bouchet, il circuito femminile torna in attività in Svizzera, con la terza gara di questo format della stagione.

La francese partirà con 12 secondi di vantaggio su Ingrid Landmark Tandrevold e 17 su Lisa Vittozzi. Dopo la partenza delle prime tre atlete bisognerà attendere per arrivare allo start del pettorale numero 4, indossato da Julia Simon. La transalpina scatterà con 40″ di ritardo dalla propria connazionale.

La seconda italiana a partire sarà Dorothea Wierer a 2′ 22″ dalla testa, ed 11 secondi prima di Rebecca Passler. Quest’ultima va alla caccia di una grande rimonta che le potrebbe valere la partecipazione alla Mass Start di domenica. Saranno della partita anche Beatrice Trabucchi, che scatterà dopo 3′ 06″, e Samuela Comola, la quale prenderà il via 11 secondi dopo la connazionale.

In questa gara Vittozzi e Tandrevold saranno impiegate in una duplice lotta: in palio, oltre al piazzamento importante nell’individuale, c’è il posizionamento nella classifica generale. La norvegese al momento ha un vantaggio di 37 punti sull’italiana, unica in grado a rimanere in scia in quest’avvio di stagione. La terza in classifica è Elvira Oeberg, che in quest’Inseguimento scatterà in quinta posizione a 52″ di ritardo.

L’Inseguimento femminile di Lenzerheide, Svizzera, scatterà alle 12.45, con la partenza del pettorale numero 1 di Justine Braisaz-Bouchet. L’evento sarà visibile su Eurosport 2 ed in streaming su Discovery Plus, Sky Go e Dazn. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento femminile di biathlon, a partire dalle 12.30 circa, con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse