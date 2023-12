LIVE Snowboard, PGS Cortina 2023 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano dopo la doppietta di Carezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del PGS in programma a Cortina D’Ampezzo per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard. Appuntamento importante per gli specialisti del parallelo che, dopo la tappa di Carezza disputata nel passato giovedì, avranno un’altra chance per poter ottenere un buon risultato nella giornata di oggi.

Attesa in casa Italia in campo maschile. Gli azzurri hanno fatto vedere di essere sul pezzo nella gara disputata due giorni fa, ottenendo una straordinaria doppietta con Maurizio Bormolini e Edwin Coratti. Sulle nevi di casa, gli italiani vorranno cercare di conquistare il podio per mantenere caldo il momento positivo prima dello slalom di Davos in programma la prossima settimana. L’Italia potrà contare, oltre a Bormolini e Coratti, su Roland Fischnaller, Aaron March e Mirko Felicetti, i quali proveranno a strappare la qualificazione agli ottavi.

Ovviamente, in compagnia degli uomini, ci saranno anche le donne. L’Italia ha salutato Nadya Ochner, che con il settimo posto conquistato a Carezza ha appeso la tavola al chiodo. Senza la veterana, sarà Lucia Dalmasso a prendersi la fascia da capitano della squadra tricolore. L’azzurra, dopo il quinto posto in apertura di stagione, cercherà di ripetersi anche a Cortina per confermare i miglioramenti compiuti in estate. L’Italia avrà ai nastri di partenza anche Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Elisa Fava e Sofia Valle.

OA Sport vi offre la diretta testuale del PGS di Cortina, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo, il cui via della fase finale è programmato per le 18.00. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Pentaphoto