Sport in tv oggi (giovedì 21 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 19 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport invernali di scena con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulle nevi di Courchevel (Francia), Mikaela Shiffrin andrà a caccia del 101° centro in carriera, mentre in casa Italia si vorranno confermare i progressi delle tappe precedenti. Sarà interessante seguire anche l’appuntamento di Innichen del massimo circuito internazionale dello skicross.

Fari puntati poi su basket e volley, con l’Eurolega e la Virtus Bologna che a Valencia vorrà dar seguito al proprio percorso da sogno, mentre Trento e Civitanova affronteranno nella Champions League della pallavolo Tours e VK Lvi Praga.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 21 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 21 dicembre

01.30 Basket, NBA: New Orleans-Memphis – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo e su NOW.

02.00 Basket, NBA: Chicago-San Antonio – Diretta tv su Sky Sport NBA (209), in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Snooker, German Masters: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.45 Freestyle, Coppa del Mondo a Innichen (Italia): fase finale maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, World Tennis League ad Abu Dhabi: TSL Hawks-Honours FX Falcons – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.09 Freestyle, Coppa del Mondo ai Innichen (Italia): fase finale femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

15.00 Tennis, World Tennis League ad Abu Dhabi: PBG Eagles-SG Mavericks – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

17.00 Pallanuoto, Sardinia Cup 2023: Francia-Australia – Diretta streaming su RaiPlay3.

17.00 Volley, CEV Cup: PAOK-Milano – Diretta streaming su EuroVolley Tv.

17.00 Basket femminile, Eurolega: Venezia-Friburgo – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Courchevel (Francia): prima manche – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

19.00 Calcio, laLiga: Betis Siviglia-Girona – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Pallanuoto, Sardinia Cup 2023: Italia-Montenegro – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

20.00 Volley, Challenge Cup: Monza-Panatinaikos – Diretta streaming su Eurovolley Tv.

20.00 Volley, Champions League: Itas Trentino vs Tours VB – Diretta streaming su DAZN.

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi-Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket femminile, Eurolega: Namur-Sassari – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.30 Volley, Champions League: Cucine Lube Civitanova-VK Lvi Praga – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGO, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Partizan Belgrado – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Courchevel (Francia): prima manche – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League: Crystal Palace-Brighton – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Alaves-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

21.30 Calcio, laLiga: Maiorca-Osasuna – Diretta streaming su DAZN.

Foto: B.Costantini / Ciamillo-Castoria

