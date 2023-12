LIVE Trento-Tours, Champions League volley in DIRETTA: sfida da non sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Tours, incontro valevole per la fase a gironi della Champions League di volley 2023/2024. Il girone di ritorno del Gruppo B si apre con la sfida tra le due migliori formazioni della classifica: l‘Itas Trentino, prima a punteggio pieno, e Tours VB, seconda con 6 punti.

Trento arriva a questa partita in grandissima forma fisica e mentale. La formazione dolomitica è reduce da una grandissima vittoria per 3-1 contro i neo campioni del mondo della Sir Safety Perugia. Questo successo è valso all’Itas il sorpasso nella classifica della Superlega, dove ora è prima. La squadra di Fabio Soli questa sera può ipotecare il primato del girone, che vorrebbe dire qualificazione diretta per i quarti di finale.

Dopo un avvio di stagione difficoltoso, Tours sembra esser riuscita a trovare il bandolo della matassa, come dimostra la serie di 5 partite vinte consecutivamente. L’ultima sconfitta dei francesi risale proprio alla gara di andata contro Trento, dello scorso novembre. Nell’ultimo incontro di Ligue 1 disputato Tours ha avuto più difficoltà del previsto per avere la meglio di Nizza, sconfitta solamente al tie-break.

Nella gara d’andata la formazione italiana si è imposta per 3-1 (25-17, 25-22, 23-25, 25-19). L’incontro tra Trento e Tours andrà in scena al PalaTrento a partire dalle 20.00. L’evento sarà visibile in streaming su DAZN. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Trento-Tours, a partire dalle 19.40 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

