LIVE Freestyle, skicross Innichen 2023 in DIRETTA: Tomasoni e Cazzaniga possono stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara-1 valida per la quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità skicross, in scena tra le nevi italiane di Innichen (San Candido).

Sarà una prova che non vedrà ai nastri di partenza Simone Deromedis, il quale ha centrato nella prima qualificazione soltanto il quarantaduesimo posto. Tuttavia i riflettori saranno puntati su tre azzurri: Federico Tomasoni, Domink Zuech e Davide Cazzaniga.

Tomasoni sarà senza dubbio l’osservato speciale dopo la brillante quinta piazza ottenuta la scorsa settimana ad Arosa, dove ha vinto in modo convincente la small final. Il nativo di Castione della Presolana affronterà nella sesta batteria l’austriaco Adam Kappacher, il canadese Gavin Rowell e il francese Romain Mari. Sfida interna invece per Zuech (diciannovesimo in qualifica) e Cazzaniga (trentesimo in qualifica), i quali si scontreranno nella stessa heat fronteggiando lo svizzero Jonas Lenherr e il canadese Carson Cook.

Attesa nel settore femminile una risposta dal fenomeno Sandra Naeslund che, dopo due gare senza vittorie, è motivata a rimettersi in carreggiata fronteggiando le solite Marielle Thompson, Mariel Berger Sabbatel, Fanny Smith, Daniela Maier ed Hannah Schmidt.

OA Sport vi offrirà la diretta testuale della gara-1 valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross a Innichen (San Candido). Gobba dopo gobba, roll dopo roll, curva dopo curva, salto dopo salto. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 11:45. BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Freestyle su OA Sport...