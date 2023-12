LIVE Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta in Spagna per continuare il sogno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 16a giornata di Eurolega 2023-2024. Alla Fonteta di Valencia la Virtus Bologna sarà impegnata in una sfida complicata, se non altro per il luogo che riveste notoriamente crismi importanti di calore.

Giorno importante per il Valencia, che è a quota 8-7 in classifica, al settimo posto, e cerca di aggiungere un tassello per la lotta verso i playoff, molto ben avviata soprattutto al fine di evitare di rimanere nell’incagliamento del play-in che può risultare per certa misura fatale, data la nuova impostazione della postseason in Eurolega. Il record casalingo è di 5-3, ma quel 3 è sulle ultime quattro gare.

Enorme la fiducia della Virtus dopo il successo in rimonta contro l’Olympiacos, ottenuto stringendo le maglie della difesa nella seconda metà di gara e con Daniel Hackett grande protagonista in un infuocato finale di partita attraverso l’esperienza di tanti anni d’Europa. Ed è anche l’occasione per allungare a cinque il numero di vittorie consecutive in questa fase conclusiva della prima metà di stagione regolare.

Il capitolo assenze vede il Valencia privo di Semi Ojeleye, l’ex della partita, vittima di guai muscolari, che si aggiunge al lungodegente Jared Harper. A Bologna resta sempre intesa l’assenza di Jordan Mickey. Mezzo derby per Kassius Robertson, che ha trascorso la parte di stagione disponibile del 2019-2020 alla Fortitudo.

La palla a due di Virtus Bologna-Olympiacos verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

