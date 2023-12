LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2023 in DIRETTA: Shiffrin può allungare su Brignone, azzurre per confermare i progressi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si chiude in Francia la prima parte della Coppa del Mondo, quella che precede le festività natalizie con uno slalom che potrebbe essere molto importante nell’economia della classifica di Coppa del Mondo. Si tratta del quarto slalom stagionale.

Sarà una nuova saga del duello Mikaela Shiffrin versus Petra Vlhova o si inserirà una terza incomoda in lotta per la vittoria? Realisticamente sembra difficile vedere oggi alzare le braccia al cielo a una sciatrice che non sia l’americana o la slovacca, sia per lo stato di forma sia per ciò che ci hanno detto gli ultimi anni. In stagione Shiffrin è avanti 2-1 nel conto dei successi, quest’oggi Vlhova vuole agganciare la sua rivale. Se nelle prime due gare a Levi la campionessa olimpica di specialità aveva dimostrato una superiorità schiacciante, salvo uscire nella seconda manche della seconda gara, a Killington le gerarchie hanno visto tornare davanti la statunitense, su un pendio su cui però si è sempre esaltata. Nella lussuosa località transalpina si avrà quindi una prima resa dei conti, per vedere chi in questa parte di stagione, ricca di appuntamenti tra i rapid gates, riuscirà a fare la differenza. Per Shiffrin, oltre alla vittoria, è assai importante portare a casa più punti possibili in ottica generale. Dopo l’uscita nel superG di Val d’Isère l’americana sente infatti il fiato sul collo di una Federica Brignone forse mai performante come in questo avvio di stagione.

Senza dubbio la terza freccia dell’arco dello slalom sembra poterla scoccare la tedesca Lena Duerr, ormai da un paio d’anni solida realtà dei pali stretti femminile. Chi è già salita sul podio in stagione è la croata Leona Popovic, che sembra aver fatto finalmente il salto di qualità che ci si aspettava da tempo; scheggia impazzita la sua connazionale Zrinka Ljutic, classe 2004 dal talento cristallino e capace di tutto, dalla gara da podio all’uscita dopo poche porte. Ci saranno però due assenze pesanti in questo slalom, entrambe per infortuni. Non sarà della partita la svizzera Wendy Holdener, infortunatasi alla caviglia e la cui presenza da qui alla fine della stagione è in forte dubbio. Mancherà anche la campionessa del mondo in carica di specialità, titolo tra l’altro vinto sulle vicine nevi di Meribel, in quanto rivedremo solo ad inizio 2024 la canadese Laurence St-Germain.

Le azzurre dello slalom hanno fatto vedere buone cose nelle prime tre gare stagionali, soprattutto nell’ultima disputata sulle nevi americane. Marta Rossetti ha fatto vedere la scorza del suo talento, mettendo insieme due manche pulite e trovando il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo, issandosi fino al 5° posto che per i nostri colori nella specialità mancava dal 2017 con Chiara Costazza a Squaw Valley. Rossetti grazie a questo risultato è entrata nelle 30 della WCSL, e con il pettorale oggi può fare un’altra grande gara. A Killington si è esaltata anche Lara Della Mea, con una top-15 che dà parecchia fiducia. Per le due azzurre l’obiettivo è confermarsi ad alti livelli in seconda manche, alla ricerca di quella sconosciuta, fino ad ora, continuità. Ci si attende una risposta anche da Martina Peterlini, la migliore delle italiane a Levi ma fuori dalle prime trenta in terra statunitense. Peterlini può essere sciatrice da prime 20 posizioni costante, e dopo un intenso periodo di allenamento l’azzurra è pronta a tornare in pista. Per tutte le altre italiane al cancelletto l’obiettivo massimo può essere la qualifica alla seconda manche, con qualcuna che ha più possibilità e altre oggettivamente assai meno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 17.45, seconda manche alle 20.45. Buon divertimento!

Foto Lapresse

