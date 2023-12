LIVE Civitanova-VK Lvi Praga, Champions League volley in DIRETTA: marchigiani favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Civitanova–VK Lvi Praga, match valevole per la quarta giornata del girone E della Champions League 2023-2024 di volley. Incontro che può già risultare decisivo per i marchigiani, che con una vittoria in tre o quattro set potrebbero strappare la qualificazione ai quarti di finale con due turni d’anticipo.

La Lube, infatti, è pienamente al comando della classifica del raggruppamento: la formazione di Gianlorenzo Blengini ha un vantaggio di cinque lunghezze sugli avversari odierni, sei sui belgi del Maaseik e sette sull’Arcada Galati. Perciò, con un successo al meglio dei quattro parziali, e un contemporaneo risultato positivo dei romeni sul campo del Maaseik, i biancorossi avrebbero la matematica certezza di chiudere in testa il girone, risultato che le consentirebbe di accedere ai quarti senza passare per i playoff.

Davanti alla squadra azzurra ci sarà il VK Lvi Praga, squadra ceca che non si è mal comportata in quest’inizio di stagione in Champions League. Dopo un successo netto per 3-0 rifilato al Maaseik, i campioni di Cechia sono incappati in due sconfitte consecutive: la prima contro la Lube era preventivabile, meno quella subita in casa dell’Arcada Galati al tie-break. Nell’andata disputatasi a Praga il 30 novembre, Civitanova è passata senza problemi in tre set.

OA Sport vi offre la diretta testuale di Civitanova-VK Lvi Praga, partita valevole per il quarto turno della CEV Champions League 2023-2024, programmata per le 20.30 di oggi al PalaCivitanova di Civitanova Marche (MC). Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

