LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2023 in DIRETTA: show sul Canalone Miramonti, Vinatzer ci prova

I PETTORALI DI PARTENZA

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale dello slalom speciale maschile in programma a Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Prima manche alle ore 17.45, seconda run alle ore 20.45: nella prima run saranno al via sette azzurri.

Prenderanno parte alla gara in notturna sulla 3Tre: Tommaso Sala con l’11, Alex Vinatzer col 14, Stefano Gross col 26, Tobias Kastlunger col 29, Giuliano Razzoli col 31, Simon Maurberger col 53 e Corrado Barbera col 54. Saranno 69 gli atleti al via, con 22 Paesi rappresentati.

L’Italia vanta l’ultimo podio a Madonna di Campiglio nel 2020, con Vinatzer terzo, ma tra i protagonisti che saranno all’opera questa sera, anche Stefano Gross fu terzo, sebbene nel 2016. Bisogna tornare indietro fino al 2005, invece, per trovare l’ultima vittoria italiana, targata Giorgio Rocca.

La prima manche dello slalom speciale maschile in programma a Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, prenderà il via alle ore 17.45: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 17.15.

Foto: LaPresse

