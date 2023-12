Sci di fondo, ottimi risultati per gli azzurri nelle gare di Fesa Cup a St. Ullrich am Pillersee

L’Italia chiude la seconda tappa della Fesa Cup 2023-2024 di sci di fondo, andata in scena a St. Ullrich am Pillersee, in Austria, con diversi podi: vittoria di Martino Carollo nella sprint, piazze d’onore per Dietmar Nöckler ed Iris De Martin Pinter nelle gare distance, terzo posto per Nicole Monsorno nella sprint.

Nella sprint tl Martino Carollo si è imposto sul francese Remi Bourdin, secondo, e sul tedesco Elias Neck, terzo, mentre gli altri tre azzurri approdati in finale sono stati Giacomo Gabrielli, quarto, Michael Hellweger, quinto, ed Alessandro Chiocchetti, sesto. Venticinquesimo Mattia Armellini, eliminato nei quarti di finale.

Nella sprint tl femminile doppietta svizzera con Alina Meier prima e Nadja Kälin seconda, ma al terzo posto ha chiuso Nicole Monsorno. Sesto posto in finale per Federica Cassol, decima Martina Di Centa, fuori in semifinale, eliminata nei quarti Nadine Laurent.

Nelle gare della categoria junior, tra le donne Iris De Martin Pinter si è classificata seconda, con Virginia Cena quarta, Maria Gismondi eliminata in semifinale e Beatrice Laurent fuori ai quarti, mentre tra gli uomini è arrivato il quarto posto di Davide Ghio, con Teo Galli e Tommaso Cuc fuori in semifinale e Gabriele Rigaudo eliminato nei quarti.

Nella 10 km tc ha vinto il francese Maurice Manificat in 25’29″5, con un vantaggio di 7″8 su Dietmar Nöckler, secondo, di 9″3 sullo svizzero Nicola Wigger, terzo, e di 14″7 su Giandomenico Salvadori, quarto. Più indietro Alessandro Chiocchetti, 19° a 1’06″2, Mattia Armellini, 32°, Martino Carollo, 38°, Giacomo Gabrielli, 39°, e Michael Hellweger, 60°.

Nella 10 km tc femminile Iris De Martin Pinter ha chiuso seconda, a 29″7 dalla svizzera Nadja Kälin, vittoriosa in 29’36″5. Terza l’altra elvetica Giuliana Werro a 30″7, mentre Nadine Laurent è giunta quinta a 41″8. Più attardate Martina Di Centa, 11ma, Nicole Monsorno, 14ma, Veronica Silvestri, 23ma, e Veronica Cassol, 27ma.

Nelle gare della categoria junior terzo posto per Davide Ghio, sesto per Gabriele Matli, 11° per Gabriele Rigaudo, 16° per Marco Gaudenzi, 17° per Tommaso Cuc e 21° per Teo Galli, mentre tra le donne sono giunte sesta Maria Gismondi, ottava Virginia Cena e sedicesima Beatrice Laurent.

Foto: FISI/Pentaphoto

