Sci alpino, Paolo De Chiesa sicuro: "Schwarz sarà una spina nel fianco per Odermatt. Se fa 600 punti in slalom..."

Marco Schwarz ha vinto lo slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’austriaco si è imposto sulla pista 3Tre, riuscendo a recuperare ben cinque posizioni nella seconda manche e a battere il francese Clement Noel per 25 centesimi. Il 28enne ha conquistato il primo successo stagionale e il sesto in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, ma soprattutto è balzato in testa alla classifica generale.

Il Campione del Mondo di combinata a Cortina d’Ampezzo nel 2021 ha infatti operato il sorpasso nei confronti dello svizzero Marco Odermatt e ora vanta otto punti di margine nei confronti dell’elvetico. La lotta per la conquista della Sfera di Cristallo si fa più serrata che mai, un regolarista come Schwarz (che può fare leva su quattro specialità) se la può giocare alla pari con il detentore del trofeo (superbo in gigante, incisivo in superG e in discesa libera).

Paolo De Chiesa, commentatore tecnico per la Rai, ha analizzato la situazione al termine della gara andata in scena sul Canalone Miramonti: “Odermatt va fortissimo in gigante e superG, anche in discesa dove però non ha ancora vinto. Schwarz va forte in gigante, anche se non come Odermatt, e fa punti pensati: se fa 500-600 punti in slalom va tenuto in considerazione da Odermatt“.

L’ex sciatore ha poi proseguito parlando di Schwarz: “Sublime, questo è lo sci, lui scia. In questa seconda manche che era più tortuosa l’ha controllata, l’ha gestita, l’ha dominata. Sul muro era sempre in anticipo sul palo, passava sempre a tre centimetri, tirava giù i pali con la tibia, il baricentro era perfetto e nelle curve finali ha fatto un capolavoro. Nei piani è stato fortissimo. Se va avanti così sarà dura per Odermatt“.

