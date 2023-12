Sci alpino, tappa e maglia per Marco Schwarz: trionfa a Madonna di Campiglio e scavalca Odermatt in classifica!

Sarà un Natale in rosso per Marco Schwarz. L’austriaco si prende tutto nello slalom di Madonna di Campiglio, conquistando la vittoria, la vetta nella classifica di specialità e soprattutto il pettorale rosso di leader della generale, superando almeno fino alle gare di Bormio lo svizzero Marco Odermatt. Schwarz si esalta nella seconda manche, soprattutto nel tratto finale, dove ha costruito il suo sesto successo in carriera in Coppa del Mondo, il terzo in slalom, dove non vinceva addirittura dal gennaio 2021 a Schladming.

In seconda posizione chiude Clement Noel, che non riesce a confermare la leadership della prima manche. Il transalpino era in vantaggio fino al terzo intermedio, perdendo oltre cinque decimi tra il ripido e la parte finale e chiudendo a 25 dalla vetta. La Francia manca dunque la possibilità di vincere lo slalom di Madonna di Campiglio, per una vittoria che manca alla squadra transalpina dal 1992.

Strepitosa la rimonta del britannico Dave Ryding (+0.39), che recupera dodici posizioni e si va a prendere il settimo podio della carriera in Coppa del Mondo. Quarto posto a soli due centesimi da Ryding per il norvegese Timon Haugan (+0.41), ma sfiorano il podio anche l’austriaco Manuel Feller (+0.43), il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.44) e lo svizzero Loic Meillard (+0.47). Completano la Top-10 un altro norvegese, Atle Lie McGrath (+0.52), il tedesco Linus Strasser (+0.64) ed il greco A.J Ginnis (+0.74).

Uno slalom da dimenticare purtroppo per i colori azzurri. Alex Vinatzer è l’unico che ha portato a termine la gara, chiudendo però al ventiduesimo posto (+1.70). Stefano Gross, altro azzurro qualificato per la seconda manche, è uscito.

Come detto Schwarz vola in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. L’austriaco si porta al comando con 464 punti contro i 456 di Marco Odermatt, mentre al terzo posto c’è il croato Filip Zubcic con 201. In quella di slalom è sempre in vetta l’austriaco con 180 punti davanti al connazionale Manuel Feller (145).

FOTO: LaPresse

