Sci alpino, Alex Vinatzer accusa il colpo: “Devo cancellare i brutti ricordi”

Alex Vinatzer non è riuscito a essere protagonista nello slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’altoatesino ha commesso troppi errori sui muri: dopo il 13mo tempo nella prima manche, l’azzurro si è peggiorato nella seconda e ha concluso in 22ma posizione con un ritardo di 1.70 dall’austriaco Marco Schwarz. Prestazione purtroppo opaca per il bronzo agli ultimi Mondiali, che proprio sulla pista 3Tre salì sul terzo gradino del podio tre anni fa.

Alex Vinatzer ha analizzato mestamente la propria prestazione attraverso i canali federali: “Non ho sciato bene, oggi. È stata dura. Abbiamo molto lavoro da fare, anche a livello di squadra. Personalmente devo liberare la testa dai brutti ricordi delle ultime stagioni”. Dichiarazioni che trasudano l’amarezza del 24enne, il quale sta attraversando un momento negativo.

Stefano Gross aveva concluso la prima manche al trentesimo posto, ma nella seconda è uscito a poche porte dal traguardo: “Ho provato ad attaccare per risalire sfruttando la pista pulita ma mi sono presentato con l’esterno scarico sul dosso e sono scivolato via”.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...