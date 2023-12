Sci alpino, Marco Schwarz lancia la sfida a Odermatt: “Ci credo per la Coppa del Mondo”

Con una grande rimonta nella seconda manche l’austriaco Marco Schwarz si è imposto nello slalom speciale maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, andato in scena in notturna a Madonna di Campiglio, sulla 3Tre.

Grazie al successo odierno, inoltre, l’austriaco si è portato in vetta alla classifica generale, oltre ad essere al comando della graduatoria di specialità. Proprio la Coppa del Mondo è stato il principale argomento delle dichiarazioni dell’austriaco ai microfoni di Rai Sport.

Le parole di Marco Schwarz: “Sono molto felice, ha funzionato tutto nella seconda manche, avevo grande fiducia. Intanto festeggio il Natale in testa alla classifica generale. Tutto questo mi dà grande morale e fiducia. Io ci credo, ma siamo solo all’inizio. Adesso due giorni di pausa, poi vediamo come andrà a Bormio“.

Foto: LaPresse

