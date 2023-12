Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Courchevel 2023: orari, tv, streaming. In programma uno slalom femminile

Ultimo appuntamento prima di Natale per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Dopo una serie di weekend dedicati alle prove veloci, ora si torna alle discipline tecniche. Giovedì verrà disputato uno slalom a Courchevel, dove verrà riproposto il duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova.

Al momento l’americana è in vantaggio per 2-1 in stagione. Shiffrin si è imposta a Killington e nel secondo slalom di Levi, mentre Vlhova aveva vinto proprio l’esordio in Finlandia, buttando clamorosamente il successo il giorno dopo con un’uscita di pista nonostante un vantaggio enorme sulle avversarie.

In casa Italia si cercano conferme dopo la bella prova di Killington. Marta Rossetti è riuscito ad arrivare fino ad un meraviglioso quinto posto, mentre Lara Della Mea è stata quindicesima. Loro due, insieme a Martina Peterlini, sono sicuramente le migliori carte da giocarsi sulle nevi francesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE COURCHEVEL

Giovedì 21 Dicembre

17.45 Prima manche slalom femminile Courchevel (Francia)

20.45 Seconda manche slalom femminile Courchevel (Francia)

SLALOM COURCHEVEL 2023: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

FOTO: LaPresse

