Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Courchevel: occhi puntati su Rossetti, Peterlini e Della Mea

Dopo due settimane consecutive riservate alla velocità, tornano protagoniste le specialità tecniche nella Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino con una serie di appuntamenti dedicati a slalomiste e gigantiste. Il prossimo evento in calendario è lo slalom speciale di Courchevel, quarta competizione stagionale del circuito maggiore tra i pali stretti.

Saranno otto le azzurre impegnate sulle nevi francesi: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. Assente dunque Federica Brignone, che potrebbe però decidere di mettersi alla prova il 29 dicembre a Linz nel prossimo evento tra i rapid gates (previsto sulla stessa pista all’indomani del gigante) per valutare il suo livello in questo contesto.

A Courchevel, giovedì 21 dicembre, l’Italia proverà a confermare i buoni segnali evidenziati in avvio di stagione da parte di Rossetti (splendida quinta a Killington e tra le prime 30 nella starting list), Peterlini (12ma e 17ma a Levi) e Della Mea (già due volte a punti, 15ma in Vermont), in attesa di qualche guizzo delle altre.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...