Sport in tv oggi (venerdì 10 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 10 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla prima giornata di prove libere del GP di Malesia del Motomondiale. Sul circuito di Sepang si inizierà a fare sul serio e in MotoGP terrà banco il confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. In primo piano poi il tennis con la Billie Jean King Cup che procede e l’Italia, già qualificata in semifinale, in attesa di conoscere la propria avversaria, mentre Fabio Fognini vorrà continuare a sognare a Metz, spintosi finora in semifinale contro il francese Ugo Humbert.

Nel pomeriggio poi da seguire la prima giornata del Trofeo Nico Sapio di nuoto, mentre al mattino andrà in scena l’ultima prova cronometrata di discesa maschile sulle nevi di Zermatt-Cervinia. Sport invernali che vedranno anche il pattinaggio artistico e lo speed skating in evidenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 10 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 10 novembre

02.00 Badminton, BWF World Tour: Corea Masters – Diretta streaming su BWF Tv.

02.00 Judo, Perth Oceania Open: prima giornata – Diretta streaming sul canale IJF.

02.00 Moto3, GP Malesia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

02.37 Speed skating, Coppa del Mondo a Obihiro (Giappone): prima giornata – Diretta streaming dalla 06.30 su eurosport.it, Discovery+.

02.50 Moto2, GP Malesia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

03.45 MotoGP, GP Malesia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

06.15 Moto3, GP Malesia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

07.00 Snooker, International Championship: semifinali – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

07.05 Moto2, GP Malesia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 MotoGP, GP Malesia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

08.36 Pattinaggio artistico, Grand Prix a Chongqing (Cina): Rhythm dance – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

09.30 Cricket, Mondiali: Sudafrica-Afghanistan – Diretta streaming su Yupp Tv.

10.00 Tennis, BJK Cup 2023: Francia-Germania – Diretta streaming su SuperTennix.

10.00 Tennis, BJK Cup 2023: Kazakistan-Slovenia – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

10.00 Judo, Perth Oceania Open: Final block – Diretta streaming sul canale IJF.

10.00 Ginnastica, Mondiali trampolino elastico: seconda giornata – Diretta streaming su Olympics.com.

10.00 Vela, Europei 49er, 49er FX, Nacra 17 – Nessuna copertura tv/streaming.

10.16 Pattinaggio artistico, Grand Prix a Chongqing (Cina): Short program femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Zermatt-Cervia: prova cronometrata di discesa maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.55 Arrampicata sportiva, Qualificazioni olimpiche a Jakarta: semifinali lead combinata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.00 Pattinaggio artistico, Grand Prix a Chongqing (Cina): Short program maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

13.45 Pattinaggio artistico, Grand Prix a Chongqing (Cina): Short program coppie – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

15.00 Sambo, Mondiali a Yerevan: prima giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.00 Tennis, ATP250 Sofia: semifinali – Diretta streaming su Tennis Tv.

15.30 Tennis, ATP250 Metz: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis, in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Fognini vs Humbert 2° incontro non prima delle 18.00)

16.00 Tennis, BJK Cup 2023: Spagna-Polonia – Diretta streaming su SuperTennix.

16.00 Tennis, BJK Cup 2023: USA-Repubblica Ceca – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su SuperTennix.

16.30 Equitazione, Coppa del Mondo a Verona – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

16.30 Nuoto, Trofeo Nico Sapio 2023: prima giornata serie veloci – Diretta streaming su RaiPlay3.

18.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Salernitana – Diretta tv su DAZN, Zona DAZN (214), in streaming su DAZN.

19.00 Golf, Bermuda Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

19.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Plebiscito Padova-Roma – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

20.00 Ciclismo su pista, Champions League a Londra – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Max (203), DAZN, in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Venezia-Catanzaro – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Hellas Verona – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Pallanuoto, Supercoppa Europea 2023: Pro Recco-Vasas – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su Youtube LEN European Aquatics.

21.00 Basket, Eurolega: Monaco-Lyon Villeurbanne – Diretta tv/streaming su DAZN.

22.00 Golf, Charles Schwab Cup Championship: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

Foto: MotoGP.com Press