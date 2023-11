LIVE Nuoto, Nico Sapio 2023 in DIRETTA: a Genova subito in vasca Ceccon, Quadarella e Pilato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dell’edizione 2023 del Trofeo Nico Sapio in programma oggi e domani presso My Sport Village Sciorba di Genova. Si gareggia come da tradizione in vasca corta e si tratta dell’ultimo test in vista dei Campionati Europei di Otopeni in programma dal 5 al 10 dicembre, visto che i Campionati Assoluti di Riccione a fine mese saranno disputati in vasca da 50 metri. Il meeting ligure, dunque, sarà l’occasione per gli atleti che non sono già qualificati, per realizzare i tempi limite per la rassegna continentale in vasca da 25 metri.

Ad aprire la rassegna di Genova sarà Simona Quadarella nei 400 stile libero. Aseguire un affollato 200 stile libero che vedrà al via alcuni dei migliori specialisti a livello nazionale, Marco De Tullio, Matteo Ciampi, Gabriele Detti e Matteo Lamberti e anche Alberto Razzetti. Nei 100 stile libero donne si sfidano Costanza Cocconcelli, Sofia Morini, Chiara Tarantino e Sara Curtis, che potrebbero ritrovarsi un a fianco all’altra nella staffetta veloce in Romania.

Spettacolo in arrivo nella finale dei 50 rana dove la specialista Benedetta Pilato se la vedrà con la padrona di casa Martina Carraro e con le altre specialiste azzurre, Anita Bottazzo, Arianna Castiglioni, Lisa Angiolini. Nei 100 rana maschili al via Niccolò Martinenghi assieme a Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti. In chiusura i 200 rana con Francesca Fangio e Sara Franceschi, i 50 stile libero con Alessandro Miressi, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri e la super sfida dei 200 misti con in vasca Thomas Ceccon e Alberto Razzetti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dell’edizione 2023 del Trofeo Nico Sapio in programma oggi e domani presso My Sport Village Sciorba di Genova: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 16.30 con la sessione dedicata alle finali. Buon divertimento!

Foto LaPresse