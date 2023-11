LIVE Pro Recco-Vasas, Supercoppa Europea pallanuoto in DIRETTA: i liguri a caccia del trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Pro Recco-Vasas, Supercoppa Europea pallanuoto 2023, altro trofeo nel mirino dei liguri.

La finale della LEN Super Cup 2023 vedrà la Pro Recco, vincitrice dell’ultima Champions League, sfidare gli ungheresi del Vasas, detentori dell’Euro Cup, oggi alle 20.45 alla piscina “Mario Ravera” di Chiavari. Con tutti i biglietti già venduti, l’evento promette grande spettacolo.

La Pro Recco, dopo una sconfitta nella sua prima finale nel 1984, ha dominato vincendo otto delle nove finali seguenti, inclusi gli ultimi due titoli. Una vittoria qui segnerebbe il loro nono trofeo in Supercoppa e il completamento del Grand Slam per la sesta volta. Da parte sua, il Vasas cerca di riscattarsi dopo una vittoria nel 1985 seguita da quattro sconfitte in finale.

Data: 10/11/2023

Ore: 20.45.

Dove vederla: Sky Sport Arena, Canale YouTube Len.

Rosa Pro Recco. Atleti: Tommaso Negri, Marco Del Lungo, Aleksandar Ivovic, Nicholas Presciutti, Matteo Iocchi Gratta, Francesco Condemi, Andrea Fondelli, Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Gonzalo Oscar Echenique, Aaron Younger, Giglio Rossi, Gergo Zalanki, Ben Hallock, Matteo Aicardi, Konstantinos Kakaris.

Foto: Lapresse.