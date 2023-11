LIVE Sci alpino, Terza Prova discesa Zermatt-Cervinia in DIRETTA: ultimo test per gli azzurri prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima prova della discesa libera di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si apre la stagione della velocità su una pista inedita per il Circo Bianco. La Gran Becca è un’assoluta novità per la Coppa del Mondo, con le prime due discese di sempre in programma nel fine settimana. Una pista speciale e che unisce anche due nazioni, la Svizzera e l’Italia, con le località di Zermatt e Cervinia.

Ieri la seconda prova è stata prima anticipata con partenza abbassata e poi annullata a causa del vento e della nevicata, oggi si ritenta per un test molto importante in vista delle due gare di domani e domenica. L’austriaco Otmar Striedinger ha chiuso al comando la prima prova della discesa libera di Zermatt/Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata “Gran Becca”, lo sciatore nativo di Villach ha chiuso il suo allenamento con il tempo di 2:05.93, quindi alle sue spalle troviamo tanta Italia. Secondo, infatti, il nostro Benjamin Jacques Alliod (pettorale 68) con un distacco di 32 centesimi, terzo lo svizzero Niels Hintermann a 37, mentre è quarto un altro azzurro, Florian Schieder a 85.

Come spesso accade, specialmente nella prima prova di una discesa, i “big” hanno preferito non forzare troppo per evitare rischi eccessivi. Si è fermato in 16a posizione, per esempio, Marco Odermatt a 1.61 dalla vetta, quindi 22° il nostro Dominik Paris a 1.85, mentre è 25° Aleksander Aamodt Kilde, 23° a 2.17

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza e ultima prova della discesa libera di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!

