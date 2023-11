LIVE Fognini-Humbert, ATP Metz 2023 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Fognini–Humbert, match valevole per le semifinali dell’edizione 2023 dell’ATP 250 di Metz (Francia). Dopo aver eliminato in scioltezza Lorenzo Sonego ai quarti, quello di oggi sarà un altro impegno non banale per il ligure, il quale si troverà di fronte il numero 23 del mondo sulla sua strada verso la finale.

Fognini sta disputando la settimana migliore della stagione. L’ex numero uno d’Italia ha battuto, nell’ordine, Seyboth Wild, Bublik e Sonego, tre avversari per nulla scontati da sconfiggere, specialmente gli ultimi due sul cemento indoor. Il 36enne di Arma di Taggia, dopo un periodo negativo, ha ritrovato gli stimoli giusti per poter competere nuovamente ad alto livello, mostrando di aver mantenuto un tennis di pregevole fattura che, se supportato dal fisico, può ancora dare molte soddisfazioni.

Per poter approdare all’ultimo atto, Fognini dovrà superare il padrone di casa Ugo Humbert. Il classe 1998 è reduce da un’ottima stagione, iniziata ai margini della top 100, ma a suon di risultati il francese è riuscito a scalare prepotentemente la classifica, centrando per di più il best ranking (23mo posto). Giocatore mancino, dotato di un ottimo servizio e dritto, il transalpino si trova a menadito su questa superficie e, caricato dal pubblico della città natale, andrà alla caccia del successo.

La sfida tra Fognini e Humbert, programmata non prima delle 18.00 sul campo centrale dopo Shevchenko-Herbert, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Supertennis, in streaming su Now Tv, Sky Go e Tennis TV.

