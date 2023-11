Sport in tv oggi (sabato 18 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport in tv ed in streaming quella di oggi, sabato 18 novembre: in programma il tennis con le ATP Finals, i motori con la F1 ed il Motomondiale, lo sci alpino con lo slalom maschile e la discesa femminile, e molto altro ancora.

Si disputerà l’unica gara del weekend riservato alle gare tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: a Gurgl (Austria) si disputerà lo slalom speciale maschile, con prima manche alle 10.45, con sette azzurri iscritti, e seconda run alle 13.45 con inversione dei primi 30.

La discesa femminile delle 11.45, con nove azzurre iscritte, che andrà in scena a Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia), vedrà scattare il fine settimana riservato alle gare transfrontaliere della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

Sabato 18 novembre

05.30-06.30 F1, GP Las Vegas: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

06.07 Speed skating, Coppa del Mondo Pechino: 2a giornata – 10.00 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

08.15 Atletica, Campionati Italiani maratona Verona – Nessuna copertura tv/streaming

09.00-10.00 F1, GP Las Vegas: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 11.40 TV8 HD, tv8.it

10.00 Curling, Europei femminili: 1a giornata, Italia-Germania, Svezia-Repubblica Ceca, Svizzera-Danimarca, Norvegia-Estonia, Turchia-Scozia – Recast TV / The Curling Channel

10.45 Sci alpino, 1a manche slalom maschile Gurgl (Austria) – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

11.00 Bob, Coppa del Mondo Yanqing: bob a 4 maschile, 1a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

11.30-13.17 Pattinaggio artistico, Grand Prix Espoo: Free program individuale maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

11.30-12.00 Moto3, GP Qatar: P3 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

11.45 Sci alpino, discesa femminile Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia) – Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it e discovery+

12.00 Tennis, ATP Finals: Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5) – Rohan Bopanna/Matthew Ebden (India/Australia, 3) – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

12.15-12.45 Moto2, GP Qatar: P3 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

12.30 Bob, Coppa del Mondo Yanqing: bob a 4 maschile, 2a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.00-13.30 MotoGP, GP Qatar: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

13.40-16.57 Pattinaggio artistico, Grand Prix Espoo: Free program coppie d’artistico – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

13.40-13.55 MotoGP, GP Qatar: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13.45 Sci alpino, 2a manche slalom maschile Gurgl (Austria) – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

14.05-14.20 MotoGP, GP Qatar: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now , tv8.it

Non prima delle 14.30 Tennis, ATP Finals: Jannik Sinner (Italia, 4) – Daniil Medvdev (Russia, 3) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita nella notte Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Como – DAZN

15.30 Curling, Europei maschili: 1a giornata, Italia-Paesi Bassi, Turchia, Svizzera, Scozia-Norvegia, Svezia-Repubblica Ceca, Finlandia-Germania – Recast TV / The Curling Channel

15.50-16.05 Moto3, GP Qatar: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

16.15-16.30 Moto3, GP Qatar: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

16.30-18.17 Pattinaggio artistico, Grand Prix Espoo: Free program individuale femminile – Rai Play 3, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.45-17.00 Moto2, GP Qatar: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

17.10-17.25 Moto2, GP Qatar: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

18.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Sampdoria – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Padova-Verona – Rai Sport HD, Rai Play, Volleyball TV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Trentino – Volleyball TV

18.00-18.45 MotoGP, GP Qatar: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

Non prima delle 18.30 Tennis, ATP Finals: Rajeev Ram/Joe Salisbury (Stati Uniti/Regno Unito, 6)- Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin (Messico/Francia, 4) – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

18.40-19.11 Pattinaggio artistico, Grand Prix Espoo: Free dance danza sul ghiaccio – Rai Play 3, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

20.30 Volley femminile, Serie A1: Casalmaggiore-Roma – Rai Sport HD, Rai Play, Volleyball TV

20.30 Basket, Serie A: Trentino-Brindisi – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

20.30 Curling, Europei femminili: 2a giornata Italia-Turchia, Repubblica Ceca-Norvegia, Germania-Estonia, Scozia-Danimarca, Svezia-Svizzera – Recast TV / The Curling Channel

Non prima delle 21.00 Tennis, ATP Finals: Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Novak Djokovic (Serbia, 1) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 23.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

