LIVE Italia-Turchia, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: seconda sfida di giornata per le azzurre

Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per la prima giornata degli Europei di curling femminile 2023. Ad Aberdeen (Scozia) finalmente è tutto pronto per l’avvio della rassegna iridata, Costantini e compagne, subito impegnate con un doppio appuntamento, vogliono recitare un ruolo da protagoniste, con il sogno della medaglia sfumata per poco lo scorso anno.

Subito una giornata impegnativa e potenzialmente decisiva per il passaggio del round robin per le azzurre: alle 10:00 sfida contro la Germania e alle 20:30 match contro la Turchia, due squadre sulla carte leggermente al di sotto rispetto all’Italia, ma assolutamente da non sottovalutare. Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che solo le prime quattro al termine del round robin passeranno il turno e si qualificheranno alle semifinali, si tratta di un percorso lungo che spesso premia le squadre più costanti sin dall’inizio, partire bene sarà fondamentale. Constantini e compagne si sono fermate al quarto posto nella passata edizione, ma quest’anno, per quanto possibile, le ambizioni sono ancora più alte e puntare alla medaglia è tutt’altro che un’utopia. L’Italia, nella sua storia, è salita solo tre volte sul podio europeo, l’ultima volta è stata nel 2017 (bronzo). Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis (nuovo innesto), Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto dovranno fare particolarmente attenzione a Scozia, Svizzera, Svezia e Danimarca, in ambito europeo le favorite per il titolo sono ormai sempre le stesse da anni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per la prima giornata degli Europei di curling femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!

