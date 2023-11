LIVE Italia-Olanda, Europei curling 2023 in DIRETTA: parte il cammino di Retornaz e compagni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida dei Campionati Europei maschili 2023 di curling: di fronte Italia e Olanda. Oggi (sabato 18 novembre) l’Italia scenderà sul ghiaccio dell’Aberdeen Curling Club, ad Aberdeen in Scozia con l’obiettivo di partire con il piede giusto in una rassegna continentale che mai come in questa edizione vede gli azzurri, bronzo lo scorso anno, tra le favorite per la vittoria finale.

I recenti successi della Nazionale italiana di curling maschile, il team di Joel Retornaz, hanno portato il quartetto tricolore in vetta al ranking mondiale per la prima volta nella storia. Il collaudato quartetto capitanato da Joël Retornaz, del quale fanno parte anche Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, è reduce da risultati strepitosi nei tornei disputati in Canada nelle scorse settimane. Addirittura, la compagine tricolore ha trionfato sia nel Tour Challenge che nel National, ottenendo quindi il secondo e il terzo successo a livello di Grande Slam (dopo aver conquistato il Masters nel dicembre 2022).

La concorrenza, però, non manca. Per quanto quotato, il team azzurro dovrà guardarsi da altri rivali di livello assoluto, a cominciare dalla Scozia, detentrice del titolo. Il quartetto guidato da Bruce Mouat ha assunto i contorni della “Bestia Nera” negli appuntamenti con medaglie in palio. D’altronde, la scorsa stagione, gli scozzesi hanno sconfitto Retornaz e compagni sia nella semifinale degli Europei che in quella dei Mondiali! Altre avversarie temibili sono la Svezia capitanata dal campione olimpico Niklas Edin e la Svizzera di Nick Schwallen. Tutte le altre nazioni (Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Olanda, Norvegia e Turchia) non possono godere del medesimo status. Oggi l’Olanda non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per la squadra azzurra ma gli olandesi vanno comunque sempre presi con le molle.

Si inizia alle ore 15.30.

