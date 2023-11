LIVE Sinner-Medvedev, ATP Finals 2023 in DIRETTA: semifinale da brividi a Torino nel pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale delle ATP Finals 2023 tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev. A Torino è impazzata la Sinner-mania, ed i numerosi appassionati giunti da tutta Italia potranno supportate il numero uno italiano a partire dalle 14.30. Nono confronto diretto tra i due giocatori, con il moscovita in vantaggio per 6-2. Negli ultimi due incontri però sono arrivate le vittorie dell’altoatesino, che ha confezionato due autentiche perle a Pechino e Vienna.

Sinner, ventiduenne altoatesino, è entrato a far parte dei migliori otto tennisti della stagione al termine di uno spettacolare 2023 durante il quale ha alzato al cielo trofei in quattro occasioni. Ai titoli sul veloce indoor di Montpellier e Vienna Jannik ha aggiunto i successi sul cemento outdoor di Pechino e soprattutto Toronto, suo primo Masters 1000 in carriera. Semifinalista in quel di Wimbledon, il numero uno italiano proverà a far saltare il banco tra i maestri del 2023 dopo aver impressionato nel gruppo verde.

Dal canto suo Medvedev, ventisettenne di Mosca, ha chiuso al secondo posto nel gruppo rosso con due vittorie ed una sconfitta. KO giunto contro Alcaraz, ma quando il russo era già certo della qualificazione. Numero 3 del ranking ATP, Medvedev nel 2023 si è aggiudicato ben 5 tornei tra cui i Masters 1000 di Miami e Roma.

La prima semifinale delle ATP Finals 2023 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev inizierà non prima delle 14.30. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport, ed in streaming su RaiPlay, Sky GO e NOW.

Foto: LaPresse