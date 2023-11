Sport in tv oggi (domenica 26 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 26 novembre: in programma il tennis con la Finale di Coppa Davis tra Italia ed Australia, i motori con la F1 ad Abu Dhabi ed il Motomondiale a Valencia, lo sci alpino con lo slalom femminile, e molto altro ancora.

Alle ore 14.00 italiane andrà in scena la gara del GP di Abu Dhabi: l’atto conclusivo del Mondiale 2023 di F1 si correrà sul tracciato degli Emirati Arabi Uniti e la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz dovrà difendere la quarta posizione nella classifica del Mondiale riservato ai piloti.

Per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà la stagione col GP di Valencia, con il warm up e le gare che si disputeranno al Circuit Ricardo Tormo e saranno valide per la ventesima ed ultima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Italia ed Australia, a partire dalle ore 16.00, si contenderanno il titolo nella Finale della Coppa Davis 2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: gli oceanici hanno eliminato la Repubblica Ceca ai quarti e la Finlandia in semifinale, mentre gli azzurri hanno superato i Paesi Bassi nel primo tie e la Serbia nel secondo.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 26 novembre

09.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: 10 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

10.40-10.50 MotoGP, GP Valencia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

11.20 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 15 km individuale femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

12.00-12.35 Moto3, GP Valencia: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

12.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Monza – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Fiorentina – DAZN

12.35 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

13.15-13.55 Moto2, GP Valencia: gara (22 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 15.15 TV8 HD, tv8.it

13.35 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

14.00-16.00 F1, GP Abu Dhabi: gara – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 19.10 TV8 HD, tv8.it

14.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Dublino: donne élite – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 20 km individuale maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

14.50 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni LH HS142 maschile – eurosport.it e discovery+

15.00 Calcio, Serie A: Frosinone-Genoa – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Empoli-Sassuolo – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Juventus – DAZN

15.00-15.50 MotoGP, GP Valencia: gara (27 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 17.00 TV8 HD, tv8.it

15.30 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Battipaglia – LBF TV

15.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini élite – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

16.00 Tennis, Coppa Davis: finale, Italia-Australia – Rai 2 HD (15.45-18.00 e 18.05-20.30), Rai Sport HD (17.55-24.00), Sky Sport Uno (16.00-22.00), Sky Sport Tennis (16.00-22.00), Rai Play, Sky Go, Now, SuperTenniX.

16.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play 2, Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

16.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: LH HS142 maschile – eurosport.it e discovery+

16.30 Basket, Serie A: Venezia-Reggio Emilia – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Basket, Serie A: Milano-Pistoia – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Casalmaggiore – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Chieri – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Cuneo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Roma-Milano – VBTV

17.00 Basket femminile, Serie A1: Ragusa-San Martino di Lupari – LBF TV

17.30 Basket, Serie A: Brindisi-Virtus Bologna – DAZN

18.00 Basket, Serie A: Napoli-Cremona – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Venezia – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Faenza – LBF TV

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Udinese – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria-Sassuolo – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Trentino-Catania – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Taranto – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Verona-Perugia – VBTV

18.15 Basket, Serie A: Brescia-Varese – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Pesaro-Treviso – DAZN

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 2a manche slalom femminile – Rai Play 2, Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

19.30 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Bergamo – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, VBTV

19.30 Basket, Serie A: Tortona-Trentino – DAZN

20.00 Volley, SuperLega: Milano-Padova – VBTV

20.30 Volley, SuperLega: Monza-Piacenza – Rai Play 3, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Inter – DAZN, ZONA DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Domenica 26 novembre

13:30 TennisMania Speciale Coppa Davis. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

13:45 Diretta Formula Uno Live – Gara GP di Abu Dhabi. Conducono: Franco Culcasi e Luca Preti su sport2u.tv

20:00 Banana Sport, un programma ideato e condotto da Dario Pattacini su sport2u.tv

21:00 TennisMania Speciale Coppa Davis. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRALIA DI COPPA DAVIS DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR, SECONDO SINGOLARE ITALIA-AUSTRALIA COPPA DAVIS

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito