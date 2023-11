LIVE MotoGP, GP Valencia 2023 in DIRETTA: Bagnaia-Martin, è la resa dei conti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo ci si prepara per una domenica di gara particolarmente impegnativa in cui potrà accadere di tutto e il confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin animerà la scena senza se e senza ma.

Siamo alla resa dei conti tra i due. Pecco si presenta al via del GP con 14 punti di margine su Martin, per questo in caso lo spagnolo dovesse imporsi, a lui basterebbe arrivare quinto per bissare il successo iridato. Si spera che Bagnaia non sia costretto a fare questi conti e possa lottare per il successo di tappa in modo da non vivere con troppa tensione il tutto.

Un duello che però è già stato vissuto con tanta emozione, visto quanto considerato nel corso delle qualifiche, con Bagnaia costretto alla Q1 e l’iberico che ha un po’ giocato con il suo avversario nel corso delle prove libere, mettendosi in scia anche per tentare di innervosirlo. Vedremo a questo punto se altri piloti riusciranno a inserirsi per far loro la vittoria in quest’ultima apparizione stagionale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.40 con il warm-up, mentre alle 15.00 inizierà la gara. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press