LIVE Sci alpino, Slalom Killington 2023 in DIRETTA: sfida Shiffrin-Vlhova, azzurre per dare segni di vita

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Killington, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si chiude la due giorni negli Stati Uniti e per la precisione a Killington, ormai diventata da molti anni un appuntamento fisso, con in programma le due specialità tecniche nel week end di gare. Oggi è in programma il terzo slalom della stagione.

Lo slalom è ripartito nel segno di Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, le dominatrici delle ultime stagioni. Nel primo slalom speciale stagionale la slovacca ha dimostrato di avere una marcia in più di tutte le sue avversarie e si impone sulla Levi Black con quasi un secondo e mezzo sulla seconda in classifica. Sul podio Lena Duerr e Katharina Liensberger, con il gradito ritorno ai massimi livelli dell’austriaca e una delusa Shiffrin in quarta posizione. Shiffrin che si è rifatta il giorno dopo approfittando dell’inforcata di Vlhova e ottenendo un po’ a sorpresa, nonostante una condizione ancora approssimativa, la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo. Miglior italiana in entrambe le occasioni Martina Peterlini, autrice di una grande rimonta nelle due seconda manche, mentre le altre azzurre hanno deluso e cercheranno di rifarsi oggi.

Dallo slalom ci si aspetta una bella conferma dell’azzurra Martina Peterlini dopo i buoni risultati di Levi e soprattutto un riscatto da parte delle sue compagne di squadra. Beatrice Sola, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Anita Gulli sono chiamate ad una reazione e l’obiettivo deve essere assolutamente quello della qualificazione alla seconda manche.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Killington, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 16.00, seconda manche alle 19.00. Buon divertimento!

Photo: Gio Auletta/Pentaphoto