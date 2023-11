Italia-Australia oggi in tv, Finale Coppa Davis 2023: orari, programma in chiaro, streaming

Italia ed Australia si contenderanno il titolo nella Finale della Coppa Davis 2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: gli oceanici hanno eliminato la Repubblica Ceca ai quarti e la Finlandia in semifinale, mentre gli azzurri hanno superato i Paesi Bassi nel primo tie e la Serbia nel secondo.

L’atto finale tra Italia ed Australia andrà in scena oggi, domenica 26 novembre, a partire dalle ore 16.00, quando ci sarà la sfida tra i numeri 2, seguita da quella tra i numeri 1 dei due Paesi, infine, soltanto in caso di 1-1, sarà il doppio decisivo a determinare l’esito della sfida.

Per Italia-Australia, ultimo atto delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (15.45-18.00 e 18.05-20.30), Rai Sport HD (16.00-24.00), Sky Sport Uno (16.00-22.00), Sky Sport Tennis (16.00-22.00), mentre per il confronto la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now e SuperTenniX. La diretta live testuale di tutti i match sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FINALI COPPA DAVIS 2023

Domenica 26 novembre, Malaga (Spagna)

Finale

16.00 Italia-Australia – Diretta tv Rai 2 HD (15.45-18.00 e 18.05-20.30), Rai Sport HD (16.00-24.00), Sky Sport Uno (16.00-22.00), Sky Sport Tennis (16.00-22.00)

CONVOCATI

Italia

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Simone Bolelli

Capitano: Filippo Volandri

Australia

Alex de Minaur

Alexei Popyrin

Max Purcell

Jordan Thompson

Matthew Ebden

Capitano: Lleyton Hewitt

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Italia-Australia

Dalle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire (si giocherà soltanto in caso di 1-1)

Doppio

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito