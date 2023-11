LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer puntano sulla precisione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon in corso di svolgimento a Oestersund (Svezia). Dopo l’apertura di ieri dedicata alle staffette miste si inizia anche con le gare singole e si parte con quella più lunga e impegnativa. L’ultima individuale disputata in terra svedese è un ricordo assai dolce per l’Italia, con la magica doppietta Wierer-Vittozzi e la conquista della coppetta di specialità per la sappadina.

Start list che vede un primo gruppo denso di qualità con quasi tutte le favorite che hanno scelto di partire con pettorali bassi. Alla luce della favolosa condizione e della prestazione magistrale fatta vedere ieri forse la principale favorita è proprio colei che partirà con il n.1, la francese Justine Braisaz-Bouchet già bronzo su queste nevi nell’individuale nel Mondiale 2019. Rimanendo in terra transalpina ha palesato una forma già invidiabile anche Julia Simon, che inizia domani la difesa della Coppa del Mondo generale conquistata lo scorso inverno. In casa Svezia attesta palpitante per le sorelle Oeberg; con Hanna (n.28), che ieri è apparsa molto pimpante in staffetta, ed Elvira (n.31), partita troppo lontana nella mista per poter essere giudicata, che partiranno vicine e faranno sognare i tifosi di casa. Norvegia che farà affidamento soprattutto su Ingrid Tandrevold, pettorale 2, e Juni Arnekleiv non potendo più fare affidamento su Marte Roeiseland e Tiril Eckhoff contemporaneamente per la prima volta da un bel po’ di tempo. Prima gara e le sorprese non sono escluse, con biathlete come Marketa Davidova e Lisa Hauser a guidare il campo delle outsider.

In casa Italia si punta forte su Lisa Vittozzi, che l’inverno scorso ha vinto proprio nella 15km la coppetta di specialità. La sappadina è l’azzurra apparsa più in condizione nelle miste di ieri, andandosi a prendere il podio battendo con disarmante facilità Jislova e Voigt facendo tra l’altro segnare il miglior tempo della sua frazione. Vittozzi sarà la prima italiana a partire con il pettorale n.11, seguita un minuto e mezzo dopo con il 14 da Dorothea Wierer. La due volte vincitrice della Sfera di Cristallo ieri è apparsa in confidenza e in ritmo con il poligono, mentre come ampiamente prevedibile visto il burrascoso avvicinamento al fine settimana svedese con la febbre a 39° martedì sera, la stella azzurra ha patito tanto nel segmento di fondo. Per rimanere a galla fondamentale il 20/20 per Wierer, che su queste nevi si trova benissimo. Saranno quattro oltre alle due stelle le italiane al via: con il 29 grande attesa per Samuela Comola, cresciuta a dismisura lo scorso inverno e con l’individuale come format preferito; più tardi partiranno le tre giovani, Beatrice Trabucchi, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler prenderanno il via rispettivamente con i pettorali n.44, 52 e 93.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon a Oestersund (Svezia). Partenza della gara e della prima atleta in programma alle 11.20, buon divertimento e buon biathlon a tutti!

Foto: Pentaphoto