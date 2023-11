LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund in DIRETTA: azzurri per stupire in una gara ostica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche/i di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon in programma a Oestersund (Svezia). Dopo le staffette miste di ieri si inizia con le competizioni individuali, e si parte con la 20km: gara storica, la più lunga e complessa del biathlon. Si torna sulle nevi svedesi che proprio in questo format hanno consegnato a marzo il primo podio nel massimo circuito a Tommaso Giacomel, ma l’altleta da battere sarà sempre soltanto uno: l’alieno Johannes Boe.

Si annuncia grande equilibrio e livello molto alto nella prima individuale stagionale. Ovviamente il favorito può essere soltanto uno, il marziano Johannes Boe. Il norvegese ieri non ha inserito le marce alte sugli sci concedendo qualcosa anche nel poligono a terra, ma la sua superiorità sembra difficile possa essere messa in discussione. In generale tutta la squadra norvegese sarà da temere, a partire da Tarjei Boe per arrivare a Sturla Laegreid, perfetto per la 20km, passando per Vetle Christiansen, vincitore della coppa di specialità dell’anno scorso, e tutta la nidiata di giovani. Con il pettorale n.1 pericoloso il francese Emilien Jacquelin, anche se in questo format ha quasi sempre faticato, così come il suo connazionale Quentin Fillon Maillet che prenderà il via per quattordicesimo. I due svedesi più importanti partiranno tra i primi pettorali, con il 3 Sebatstian Samuelsson e con il 9 Martin Ponsiluoma. I candidati al podio sono veramente tanti, con gli elvetici Niklas Hartweg e Sebastian Stalder che hanno ben impressionato ieri nelle miste, così come il tedesco Justus Strelow. La 20km è sempre la specialità delle sorprese, ed essendo ancora l’alba della stagione inserimenti da biathleti inaspettati sono dietro l’angolo.

Quella dell’individuale per l’Italia è sempre stata negli ultimi anni una specialità tosta, ma il trend potrebbe presto invertirsi. Proprio in questo format e su queste nevi infatti a marzo è arrivato il primo podio individuale in Coppa del Mondo per Tommaso Giacomel, un po’ il faro del movimento azzurro in questo momento e desideroso di riscattarsi dopo essere incappato nel giro di penalità nel poligono in piedi di ieri. Il trentino sarà al via con il pettorale n.16, seguito due minuti dopo con il 20 dal coetaneo Didier Bionaz. Il valdostano classe 2000 ha sempre gradito la 20km, andando anche ad un solo bersaglio dal podio ad Anterselva quando ancora stava facendo i primi passi nel massimo circuito. Bionaz ieri ha impressionato per il salto di qualità che sembra aver fatto sugli sci, facendo segnare il miglior tempo nel fondo della sua frazione e uscendo dalla mista con grande fiducia e aspettativa. Patrick Braunhofer sarà il terzo italiano al via con il n.50 mentre con il 71 torna in partenza Lukas Hofer. Il carabiniere dopo aver rotto il ghiaccio nella single mixed di ieri con buone sensazioni parte senza pressioni e con solo voglia di divertirsi nuovamente a fare biathlon. Ultimo italiano con il pettorale 94 il più giovane del lotto, il classe 2001 Elia Zeni che tanto bene ha fatto nelle prime apparizioni in Coppa nella seconda metà della scorsa stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon in programma a Oestersund (Svezia). Partenza della gara e della primo atleta in programma alle 14.30, buon divertimento e buon biathlon a tutti!

Foto: LaPresse