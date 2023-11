LIVE F1, GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA: Leclerc dalla prima fila, Ferrari all’attacco della Mercedes

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Abu Dhabi 2023, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

Si chiude oggi una stagione intensa con i verdetti principali che sono già arrivati: il titolo mondiale piloti andato nelle mani di Max Verstappen e il titolo costruttori alla Red Bull. Verstappen che scatterà dalla pole e che è stato avvicinato ieri solo da un immenso Charles Leclerc, autore di un giro fantastico che gli è valso la prima fila nonostante una macchina non così performante.

L’obiettivo per la Ferrari è prendersi il secondo posto nella classifica costruttori: i punti da recuperare sulla Mercedes sono quattro, ma non sarà semplice, visto che Carlos Sainz scatterà dalla sedicesima posizione essendo uscito in Q1, ma anche Lewis Hamilton partirà dall’undicesima casella dopo l’eliminazione in Q2. Il passo gara sembra essere più incisivo per le Frecce d’Argento, i ferraristi sono chiamati a un grande sforzo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Gran Premio di Abu Dhabi 2023, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Gara che scatta alle ore 14.00. Buon divertimento.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI