LIVE Moto2, GP Valencia 2023 in DIRETTA: Arbolino e Vietti cercano una soddisfazione

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2023. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo andrà in scena la gara conclusiva della stagione con una giornata che non avrà grandi motivazioni a livello di classifica generale, per cui siamo di fronte al classico “rompete le righe”.

Il Gran Premio prenderà il via alle ore 13.15 e non alle canoniche 12.15, e metterà in scena un ennesimo festival spagnolo? Il rischio è elevato, dato che Fermin Aldeguer è reduce da un filotto di ben tre vittorie consecutive e sarà il primo sfidante di Pedro Acosta che, dopo aver messo in ghiaccio il suo titolo, non ha più centrato un successo.

Dalla pole position prenderà il via Aron Canet davanti a Fermin Aldeguer e Marcos Ramirez. Pedro Acosta chiude la seconda fila, mentre gli italiani sono tutti oltre la decima posizione.

La gara della Moto2 scatterà alle ore 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del Gran Premio della Comunitat Valenciana, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale.

