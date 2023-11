Sport in tv oggi (domenica 12 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 12 novembre: in programma il tennis con le ATP Finals e la finale della Billie Jean King Cup, i motori con il Motomondiale, lo sci alpino con lo slalom femminile e la discesa maschile, e molto altro ancora.

La finale delle Billie Jean King Cup Finals 2023 di tennis, in corso a Siviglia, in Spagna, vedrà protagoniste l’Italia ed il Canada: all’Estadio de la Cartuja, si giocheranno due singolari, seguiti da un eventuale doppio. Il confronto tra azzurre e canadesi inizierà alle ore 15.00.

Per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, a Levi (Finlandia) si disputerà il secondo ed ultimo slalom femminile, con prima manche alle 10.00 e seconda run alle 13.00, mentre la discesa maschile delle 11.30, con otto azzurri iscritti, andrà in scena a Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia).

Per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP della Malesia con il warm up e le gare che si disputeranno al Sepang International Circuit e saranno valide per la diciottesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Scatteranno le Nitto ATP Finals di tennis: sia in singolare che in doppio giocherà il Gruppo Verde e, non prima delle ore 14.30, scenderà in campo Jannik Sinner, che sarà opposto all’ellenico Stefanos Tsitsipas, mentre non prima delle ore 21.00 si sfideranno il serbo Novak Djokovic ed il danese Holger Rune.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 12 novembre

02.30 Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro: 3a giornata – 06.30 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

03.40-03.50 MotoGP, GP Malesia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

05.00-05.35 Moto3, GP Malesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 11.00 TV8, tv8.it

06.15-06.55 Moto2, GP Malesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 12.30 TV8, tv8.it

07.30 Pattinaggio artistico, Cup of China: gala – eurosport.it, discovery+

08.00-08.50 MotoGP, GP Malesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 14.00 TV8, tv8.it

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: prima manche slalom femminile Levi (Finlandia) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it e discovery+

10.00 Vela, Europei 49er / 49er FX / Nacra 17 – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: discesa maschile Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia) – Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it e discovery+

12.00 Tennis, ATP Finals: Ivan Dodig/Austin Krajicek-Maximo Gonzalez/Andres Molteni – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

12.30 Calcio, Serie A: Napoli-Empoli – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria-Fiorentina – DAZN

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: seconda manche slalom femminile Levi (Finlandia) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it e discovery+

13.00 Ginnastica, trampolino elastico: Mondiali, finali – All Gymnastics TV

13.40-14.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: donne élite – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

14.00 Rugby, Serie A élite: Rangers Vicenza-HBS Colorno – DAZN

14.30 Equitazione, Coppa del Mondo salto ostacoli Verona – Rai Sport HD, Rai Play

14.30 Rugby, Serie A élite: FEMI-CZ Rovigo-Mogliano Veneto Rugby – DAZN

14.30 Rugby femminile, Serie A élite: Arredissima Villorba-Benetton Rugby – DAZN

Non prima delle 14.30 Tennis, ATP Finals: Jannik Sinner-Stefanos Tsitsipas – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 01.05 Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: finale, Italia-Canada – SuperTennis HD, SuperTenniX

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Bologna – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Atalanta – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Pomigliano – DAZN

15.10-16.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini élite – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

16.00 Volley, SuperLega: Padova-Cisterna – VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Milano – Rai 2 HD (al termine di Sinner-Tsitsipas), Rai Play 2, VBTV

16.30 Basket, Serie A: Sassari-Trentino – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Volley, SuperLega: Monza-Taranto – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Scafati-Milano – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Casalmaggiore-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Roma – VBTV

17.30 Basket femminile, Qualificazioni Europei 2025: Germania-Italia – canale Twitch FIP

18.00 Calcio, Serie A: Lazio-Roma – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Basket, Serie A: Venezia-Brindisi – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Milano-Civitanova – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Perugia-Modena – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.15 Basket, Serie A: Pesaro-Tortona – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

Non prima delle 18.30 Tennis, ATP Finals: Santiago Gonzalez/Edouard Roger Vasselin-Marcel Granollers/Horacio Zeballos – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

19.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Pistoia – DAZN

19.30 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Vallefoglia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, VBTV

20.00 Basket, Serie A: Brescia-Cremona – DAZN

20.00 Volley, SuperLega: Catania-Verona – VBTV

20.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Juventus – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Frosinone – DAZN, ZONA DAZN

Non prima delle 21.00 Tennis, ATP Finals: Novak Djokovic-Holger Rune – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 23.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

