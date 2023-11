LIVE Trevisan-Stakusic, Italia-Canada BJK Cup in DIRETTA: primo singolare della finale con l’emergente teenager

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trevisan-Stakusic, primo singolare della finale della Billie Jean King Cup 2023. Italia e Canada si contendono il trofeo in una finale inaspettata. Ad aprire quest’incontro saranno, con ogni probabilità, Martina Trevisan e Marina Stakusic, preferite nel corso della settimana alle proprie connazionali nel ruolo di numeri 2.

Trevisan arriva a quest’incontro a “punteggio pieno”, avendo vinto tutte le partite disputate. La toscana ha sempre portato alla nazionale di Tathiana Garbin il punto inaugurale del tie, instradando le compagne verso la vittoria. A dire il vero l’azzurra non ha iniziato con il piede giusto questo torneo, perdendo il primo set per 6-2 contro la francese Alize Cornet. Da quel momento in poi l’italiana non ha più concesso neppure un parziale, rimontando la transalpina e battendo Eva Lys e Kaja Juvan.

Marina Stakusic è una delle sorprese più grandi di questa settimana. La diciottenne canadese sembra esser definitivamente esplosa in questi giorni, trascinando la propria nazione nella fase a gironi di queste Finals. La giocatrice classe 2004 ha confermato il grande tennis messo in mostra nelle scorse settimane a livello ITF, battendo sia Rebeka Masarova che Magdalena Frech, entrambe militanti intorno alla sessantesima posizione del ranking mondiale. Stakusic si è poi arresa nella giornata di ieri alla n.10 del mondo Krejcikova.

La sfida tra Trevisan e Stakusic aprirà alle 15.00 la finale di Billie Jean King Cup 2023 tra Italia e Canada. La partita, così come tutto il tie, sarà visibile su Supertennis ed, in streaming, su Supertennix.

