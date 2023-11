LIVE MotoGP, GP Malesia 2023 in DIRETTA: Bagnaia deve scuotersi, Alex Marquez e Bastianini mine vaganti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Sepang assisteremo a una gara particolarmente intensa in cui la gestione dei vari momenti sarà determinante per la massimizzazione del proprio risultato. Francesco Bagnaia deve scuotersi per rispondere all’incisività di Jorge Martin.

Nella Sprint Race l’affermazione di Alex Marquez ha posto l’accento sul bilanciamento non corretto di Pecco che, partendo dalla pole-position, ha cercato di scappare fin dal via, ma gli altri hanno tenuto il ritmo. Il degrado anomalo della gomma ha fatto il resto e il piemontese si è dovuto accontentare del terzo posto alle spalle anche di Martin, che ha portato a -11 il distacco nella classifica generale.

Sarà interessante capire cosa farà Enea Bastianini. Il romagnolo si è comportato da autentico uomo squadra nel corso della gara di ieri, di 10 giri. Vedremo se questo atteggiamento di collaborazione con Bagnaia si replicherà o se Enea sarà libero di fare la propria corsa, senza badare più di tanto a quello che farà Pecco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 08.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press