LIVE Djokovic-Rune, ATP Finals 2023 in DIRETTA: sfida serale imperdibile a Torino

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta Live della sfida di Round Robin delle ATP Finals tra Novak Djokovic e Holger Rune.

Subito un match da leccarsi i baffi al Pala Alpi Tour di Torino tra il serbo, campione in carica nonché 6 volte vincitore del “Master” e il giovane danese, alla prima partecipazione. Il serbo è praticamente sicuro di chiudere l’anno 2023 come numero 1 del mondo, gli basterà una vittoria nelle tre del girone in cui ci sono anche Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, match delle 14.30. Altra stagione clamorosa per Djokovic, che ha vinto 3 Slam, perdendo in finale in quello che non ha vinto, contro Alcaraz a Wimbledon in 5 set. L’impressione è che, finché ancora ci sarà, per gli altri possano esserci giusto le briciole.

Il danese, rinvigorito dalla nuova guida tecnica (Boris Becker), ha concluso la “stagione regolare” in maniera dignitosa, dopo che da Wimbledon in poi aveva faticato a dismisura complici anche condizioni fisiche non ottimali. Prima a Basilea e poi a Bercy però, sembra aver ritrovato un po’ di quel tennis potente e imprevedibile che lo ha portato ad essere un top 5 della classifica mondiale (attualmente è 10). I precedenti sono in parità, siamo sul 2-2, con Djokovic che ha vinto l’ultimo giocato a Bercy per 7-5, 6-7, 6-4. Quest’anno Rune lo ha battuto a Roma in 3 set, mentre l’altro “recente” confronto diretto è stato la finale del 1000 parigino del 2022, vinta dal danese.

Il match tra Novak Djokovic e Holger Rune prenderà il via alle ore 21.00.

