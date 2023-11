LIVE Novara-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: Egonu e compagne sfidano la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Novara-Milano, match valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile 2023-2024. Il Campionato è ormai entrato nel vivo e quest’anno, probabilmente come non mai, il livello è stellare, con tante squadre in lotta per il titolo di regina, oggi al Pala Igor in programma un vero e proprio big match, tra due delle pretendenti allo Scudetto.

Inizio di stagione da incorniciare per la formazione di Bernardi che, su 6 match giocati, ha ottenuto 6 vittorie, lasciando per strada appena due set, per un totale di 18 punti che valgono la prima posizione in classifica. Diverso il discorso di Milano che, con l’arrivo di Paola Egonu, si aspettava grandi cose, al momento però la storia racconta di una sconfitta nella finale della Supercoppa Italiana e di una sconfitta, sempre contro Conegliano, in Campionato, Orro e compagne con 4 vittorie, 1 sconfitta e 11 punti al momento occupano la quarta posizione in classifica. Si tratta del primo big match di stagione per Novara, di sicuro peserà in maniera importante l’assenza di Anne Buijs, ferma ai box per infortunio, larga parte delle fortune delle Zanzare dipenderà dalle prestazioni della bomber Vita Akimova e dal rendimento di Caterina Bosetti, Cristina Chirichella e Anna Danesi. Coach Gaspari è invece ancora a caccia del sestetto perfetto, le tanti bande a disposizione non hanno fino a questo momento performato al meglio, con molta probabilità oggi vedremo ancora una volta in campo Miriam Sylla e Nika Daalderop con, ovviamente, i fari puntati su Paola Egonu. Sono 20 gli scontri diretti tra queste due squadre, il bilancio recita 10 a 10, chi vincerà stasera passerà in vantaggio anche in questa speciale classifica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Novara-Milano, match valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!

Foto: LiveMedia/Valerio Origo