Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv: orari, programma, streaming, ordine di gioco 12 novembre

Scatteranno oggi, domenica 12 novembre, le Nitto ATP Finals 2023 di tennis: sia in singolare che in doppio giocherà nella prima giornata il Gruppo Verde e, non prima delle ore 14.30, scenderà in campo Jannik Sinner, che sarà opposto all’ellenico Stefanos Tsitsipas, mentre non prima delle ore 21.00 si sfideranno il serbo Novak Djokovic ed il danese Holger Rune.

La diretta tv sarà disponibile per tutti i match su Sky Sport Tennis, per i singolari anche su Sky Sport Uno, per Sinner-Tsitsipas anche su Rai 2 HD, in differita Djokovic-Rune alle 23.00 su SuperTennis HD, in differita Sinner-Tsitsipas alle 01.05 su Rai Sport HD.

La diretta streaming sarà fruibile per tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, per Sinner-Tsitsipas anche su Rai Play, in differita Djokovic-Rune alle 23.00 su SuperTenniX, in differita Sinner-Tsitsipas alle 01.05 su Rai Play. La diretta live testuale sarà a disposizione per tutti i match del torneo di singolare su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2023

Domenica 12 novembre

Dalle 12.00

Ivan Dodig/Austin Krajicek (Croazia/Stati Uniti, 1) – Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Argentina/Argentina, 7) – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

Non prima delle 14.30

Jannik Sinner (Italia, 4) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 01.05 Rai Sport HD, Rai Play

Non prima delle 18.30

Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin (Messico/Francia, 4) – Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5) – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

Non prima delle 21.00

Novak Djokovic (Serbia, 1) – Holger Rune (Danimarca, 8) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 23.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

