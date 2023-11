LIVE Paolini-Fernandez, Italia-Canada BJK Cup in DIRETTA: serve un’impresa contro la giocatrice più in forma del torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Fernandez, secondo singolare della finale della Billie Jean King Cup 2023. Tathiana Garbin ed Heidi El Tabakh, rispettivamente capitani di Italia e Canada, si affidano alle loro giocatrici migliori per conquistare il secondo punto di questa finale, ossia a Jasmine Paolini e Leylah Fernandez.

In queste Finals di BJK Cup Paolini ha sempre fatto il suo, vincendo tre incontri su tre. La tennista azzurra ha confermato l’ottimo livello messo in mostra nell’ultimo mese, sconfiggendo Caroline Garcia, ex numero 4 del mondo, Anna Lena Friedsam e Tamara Zidansek. In tutte le occasioni l’italiana è scesa in campo forte del vantaggio di 1-0, propiziato dai successi della connazionale Trevisan, che le hanno permesso di giocare con il braccio più sciolto.

Dall’altra parte della rete quest’oggi ci sarà la giocatrice più in forma di questo torneo: Leylah Fernandez. La finalista degli US Open 2021 si è caricata il Canada sulle proprie spalle, trascinandolo ad una prima storica finale in questa competizione. La canadese ha iniziato la propria settimana battendo Sara Sorribes Tormo per poi sconfiggere Magda Linette. Nella giornata di ieri la numero 35 del mondo ha messo a segno un piccolo grande capolavoro, superando la numero 10 del mondo Marketa Vondrousova. Questo torneo è solamente la ciliegina sull’ottimo finale di stagione che sta vivendo Fernandez, la quale ha conquistato il titolo nel WTA 250 di Hong Kong e la semifinale a Nanchang.

Quello odierno sarà il terzo incontro ufficiale tra Paolini e Fernandez. La canadese è avanti 2-0 nei precedenti, avendo vinto sia ad Abu Dhabi 2021 che a Doha 2023. Il secondo singolare della finale della Billie Jean King Cup inizierà subito dopo la conclusione del primo, e sarà visibile su Supertennis ed in streaming su Supertennix. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Fernandez, secondo incontro dalle 15.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse