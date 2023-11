LIVE Sinner-Tsitsipas, ATP Finals 2023 in DIRETTA: inizia l’avventura, subito un avversario di lusso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match inaugurale delle ATP Finals 2023. A Torino saranno Jannik Sinner ed il greco Stefanos Tsitsipas ad aprire le danze per quel che riguarda il gruppo verde di cui fanno parte anche il serbo Novak Djokovic ed il danese Holger Rune. Ottavo confronto diretto tra i due, con l’ellenico che conduce per 5-2.

Sinner, ventiduenne altoatesino, è entrato a far parte dei migliori otto tennisti della stagione al termine di uno spettacolare 2023 durante il quale ha alzato al cielo trofei in quattro occasioni. Ai titoli sul veloce indoor di Montpellier e Vienna Jannik ha aggiunto i successi sul cemento outdoor di Pechino e soprattutto Toronto, suo primo Masters 1000 in carriera. Semifinalista in quel di Wimbledon, il numero uno italiano proverà a far saltare il banco tra i maestri del 2023.

Dal canto suo Tsitsipas, venticinquenne di Atene, si presenta alle ATP Finals dopo una stagione altalenante. Soltanto un successo conquistato sul cemento di Los Cabos per l’ellenico, che tuttavia era partito con la finale degli Australian Open. Nelle ultime settimane il greco ha provato a ritrovare il suo tennis issandosi sino alle semifinali di Vienna e Parigi-Bercy, ma in questi giorni a Torino si è fermato in allenamento a causa di problemi al gomito.

La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas inizierà alle 14.30.

