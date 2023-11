Sci alpino, Della Mea: “Spingere tanto sui piani”. Peterlini: “Tracciato incredibile”

Otto italiane parteciperanno allo slalom di Levi valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’appuntamento è per sabato 11 febbraio sulle nevi finlandesi. Le azzurre possono coltivare ambizioni di qualificazione alla seconda manche. Saranno della partita Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi ed Emilia Mondinelli. Tre azzurre hanno parlato attraverso i canali federali alla vigilia dell’evento.

Lara Della Mea: “Ci siamo allenate bene in estate a Ushuaia, poi ancora a Pitztal qualche giorno, qui in Finlandia abbiamo avuto tre giorni per provare la pista, qui è sempre una gara particolare perchè bisogna spingere tanto sui piani e c’è pure un bel muro. La pista è barrata e terrà bene, partirò con un pettorale abbastanza buono, si può andare forte”.

Martina Peterlini: “Abbiamo fatto degli allenamenti sulla pista di gara, quindi si è presa confidenza. Questo tracciato mi è sempre piaciuto, è preparato in modo incredibile, sono felice del lavoro svolto durante la preparaziopone, mi sento al top sia dal punto vista atletico che sugli sci. Sto sciando veloce, forse mi manca ancora qualcosina, però ho tanta voglia di ripartire dopo due anni dove praticamente non ho mai sciato, adesso sento di giocarmela alla pari con le avversarie”.

Marta Rossetti: “Non abbiamo fatto in tempo a fare la sciata in pista ma abbiamo avuto il tempo di adattarci, sto sciando abbastanza in fiducia. Qui non sono mai riuscita ad andare fortissimo, però c’è sempre una prima volta e spero che sia arrivato anche il mio turno”.

Foto: Lapresse