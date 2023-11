Lorenzo Sonego: “Jannik è stato bravissimo. Il suo atteggiamento in campo insegna tanto anche a me”

Lorenzo Sonego si conferma un partner estremamente affidabile in doppio per Jannik Sinner e regala all’Italia il punto decisivo per battere anche la Serbia (dopo l’Olanda, due giorni fa) e volare così in finale di Coppa Davis 2023 a Malaga. Domani, nell’ultimo atto della manifestazione, gli Azzurri affronteranno l’Australia di Alex De Minaur con l’obiettivo di riportare nel Bel Paese l’Insalatiera 47 anni dopo la prima (e unica) volta.

Il duo Sinner-Sonego ha disputato un match quasi perfetto, sconfiggendo in due set per 6-3 6-4 il tandem serbo composto dai singolaristi Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic. “L’obiettivo è cercare di vincere questa competizione. Ci proviamo sempre. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto oggi“, le prime dichiarazioni a caldo del torinese ai microfoni di Sky Sport dopo il doppio.

Sulla rimonta di Sinner in singolare su Djokovic: “Jannik è stato bravissimo, incredibile come ha affrontato quei tre match point. Sotto 0-40 si è girato verso di noi e si è caricato. È una cosa che bisogna insegnare alle persone, i ragazzi che giocano a tennis dovrebbero imparare dal suo atteggiamento in campo, che insegna tanto anche a me. Quando vado io in campo, cerco di avere lo stesso atteggiamento“.

A questo punto Sonego si potrebbe candidare al ruolo di secondo singolarista del team tricolore verso la Finale di domani contro l’Australia, anche se resta un’incognita legata alla sua tenuta fisica sulla lunga distanza in singolo per un piccolo problema fisico che lo ha condizionato negli ultimi giorni. In ogni caso Sonny rappresenta una pedina fondamentale per il doppio italiano nella Davis attuale.

Foto: Lapresse