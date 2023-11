Coppa Davis, Italia già qualificata per le Finals del 2024! Il regolamento

Con l’ingresso in finale nell’edizione 2023, l’Italia si è già assicurata il diritto di disputare la fase a gironi delle Finals 2024 della Davis Cup di tennis senza passare dalle Qualifiers, previste ad inizio febbraio 2024, alle quali saranno costrette le 14 Nazioni non finaliste dell’edizione 2023, a meno che non ricevano una delle due wild card previste.

L’Italia ha battuto i Paesi Bassi nei quarti di finale ed oggi ha eliminato in semifinale la Serbia, incontrando così nell’ultimo atto l’Australia, a sua volta già qualificata alle Finals 2024, dopo aver superato la Repubblica Ceca ai quarti e la Finlandia in semifinale.

Il Regolamento della Davis Cup 2023, infatti, recita testualmente al punto 22.7.1.1: “Le due Nazioni che raggiungeranno la Finale avranno automaticamente diritto a partecipare alle Finals della prossima edizione della Davis Cup“.

