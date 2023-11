Coppa Davis, Sonego sarà il jolly di Volandri nel primo singolare con l’Australia?

C’è da ultimare il lavoro. Domani, alle ore 16.00, l’Italia scenderà in campo a Malaga per affrontare l’Australia nella Finale della Coppa Davis 2023. Gli azzurri, guidati da uno Jannik Sinner pazzesco, hanno battuto la Serbia di Novak Djokovic per 2-1 in semifinale e si apprestano ad affrontare i “canguri” con l’ambizione di riportare l’Insalatiera nei nostri confini, 47 anni dopo l’ultima e unica volta.

Filippo Volandri potrà contare su un Sinner, che si spera riesca a recuperare dalle fatiche di questa giornata eccezionale per lui. Per il resto, il capitano non giocatore nostrano dovrà fare i conti con quello che la rosa ha da offrirgli in merito al primo singolare.

La sconfitta di Lorenzo Musetti contro Miomir Kecmanovic è stata accompagnata dall’infortunio del toscano, che non potrà giocare domani. Matteo Arnaldi potrebbe essere proposto nel primo singolare, come era accaduto contro l’Olanda, seppur non con grandi risultati, visti i tre match-point sprecati nella sfida contro Botic van de Zandschulp.

Potrebbero salire le quotazioni di Lorenzo Sonego. Il piemontese, reduce anch’egli da un problema fisico, è in crescita sotto questo profilo e le vittorie in doppio con Sinner gli hanno dato di sicuro energia. Il capitano potrebbe rischiarlo domani nel singolare d’apertura? Staremo a vedere.

