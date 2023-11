Jannik Sinner ha battuto Djokovic due volte in due ore e tre volte in meno di due settimane

“Gioco per esprimere il meglio di me stesso“. Lo spirito di Jannik Sinner è questo: migliorare e continuare a farlo. Questo ragazzo sta entrando sempre di più nel cuore degli italiani e, dopo un percorso fantastico alle ATP Finals 2023, a Malaga si è letteralmente caricato la squadra di Coppa Davis sulle spalle. Oggi contro la Serbia la prestazione suprema perché battere due volte in poche ore Novak Djokovic è qualcosa di straordinario.

Sinner l’ha fatto, con la voglia di chi vuol dimostrare al serbo che lui c’è e impara in fretta. Come quel giocatore di calcio che subisce il dribbling dal campione, Jannik ha voluto riprodurre la “mossa” ai danni del fuoriclasse nativo di Belgrado. Il conto è stato fatto pagare a Nole, in un singolare epico, con tre match-point consecutivi salvati, e nel doppio con alcuni traccianti straordinari hanno piegato anche il braccio del n.1 del ranking, come nel caso dell’ultimo punto.

E così, dopo la prima affermazione negli scontri diretti a Torino, Sinner si è voluto prendere la rivincita da una Finale dove tutti, giustamente, avevamo incensato il campione eterno e indissolubile. Lui, però, vuol essere parte dei giochi e la crescita esponenziale di questo 2023 è stata suggellata da queste vittorie.

C’è da completare il lavoro domani contro l’Australia, per riportare in Italia l’Insalatiera che da troppo tempo manca. Daranno tutto Jannik e i ragazzi di Filippo Volandri perché il n.4 del mondo vuol chiudere con il botto la sua stagione e rilanciarsi in vista di quel che sarà.

Foto: LaPresse