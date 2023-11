Next Gen ATP Finals 2023, sarà derby nel Gruppo Verde tra Flavio Cobolli e Luca Nardi

Si è svolto a Gedda, in Arabia Saudita, il sorteggio della prima fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023, torneo riservato ai tennisti Under 21 che hanno raccolto il maggior numero di punti nel ranking ATP nel corso dell’anno solare.

La prima fase a gironi si svolgerà da martedì 28 a giovedì 30 novembre, le semifinali si giocheranno venerdì 1° dicembre, infine la finale si disputerà sabato 2 dicembre: sarà derby tra i due azzurri qualificati, Flavio Cobolli e Luca Nardi, rispettivamente numero 5 e numero 7 della manifestazione.

I tennisti italiani sono stati sorteggiati nel Gruppo Verde assieme al transalpino Arthur Fils, numero 1, ed all’elvetico Dominic Stricker (3). Nel Gruppo Rosso ci sono il francese Luca Van Assche (2), lo statunitense Alex Michelsen (4), il serbo Hamad Medjedovic (6), ed il giordano Abdullah Shelbayh (wild card).

COMPOSIZIONE GIRONI NEXT GEN ATP FINALS

Gruppo Verde: Arthur Fils (1), Dominic Stricker (3), Flavio Cobolli (5), Luca Nardi (7).

Gruppo Rosso: Luca Van Assche (2), Alex Michelsen (4), Hamad Medjedovic (6), Abdullah Shelbayh (8).

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin