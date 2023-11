VIDEO Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic: sintesi Coppa Davis. Il capolavoro degli azzurri

Si risolve in favore dell’Italia al doppio decisivo la seconda semifinale contro la Serbia delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego hanno battuto Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic per 6-3 6-4.

Ieri l’Australia ha battuto 2-0 la Finlandia nella semifinale della parte alta del tabellone ed ora gli oceanici sfideranno l’Italia nella finale che andrà in scena domani, domenica 26 novembre, a partire dalle ore 16.00.

VIDEO HIGHLIGHTS DOPPIO ITALIA-SERBIA





Foto: LaPresse