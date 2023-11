F1, Carlos Sainz: “Non sono contento, la macchina aveva un passo da podio o vittoria”

Weekend estremamente sfortunato a Las Vegas per Carlos Sainz, affossato subito sin dalle prove libere con la penalità di 10 posizioni in griglia (per il cambio del pacco batterie in seguito all’impatto con un tombino) e coinvolto quest’oggi incolpevolmente in un incidente al via che lo ha costretto di fatto a ripartire in fondo al gruppo.

Lo spagnolo della Ferrari però non si è dato per vinto, ricostruendo sorpasso dopo sorpasso la sua gara e sfruttando i tanti episodi della corsa (tra crash, Safety Car, sanzioni e problemi tecnici) per risalire fino alla sesta posizione finale grazie all’ottimo ritmo e all’impressionante velocità di punti in rettilineo (con e senza DRS) della sua SF-23 sullo Strip Circuit.

“Una gara molto difficile partendo a centro gruppo, con pochissimo grip e gomme fredde. Tutti facevano dei bloccaggi, c’era aria sporca e anche la pista era abbastanza sporca. Ce l’abbiamo fatta ripartendo praticamente ultimi a rimontare fino alla sesta posizione. Non sono molto contento però, perché la macchina oggi aveva il passo per lottare lì davanti per il podio e la vittoria“, le prime impressioni a caldo del madrileno.

“È andata così, un weekend da dimenticare. Ho salvato un sesto posto, portando a casa 8 punti importanti per la squadra. 4 punti dalla Mercedes non sono niente, è una posizione o due. Andremo ad Abu Dhabi a lottare per batterli, dopo quello che mi è successo questo fine settimana“, aggiunge Sainz ai microfoni di Sky Sport sulla battaglia tra Ferrari e Mercedes per il secondo posto nel campionato costruttori.

