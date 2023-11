F1, Toto Wolff: “La gara non è andata nella nostra direzione, ora testa ad Abu Dhabi per difenderci dalla Ferrari”

C’è poco da festeggiare in casa Mercedes al termine del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Nella notte del Las Vegas Strip Circuit, infatti, il team di Brackley ha marcato visita per molteplici motivi, finendo con entrambi i piloti lontani dal podio.

La vittoria è andata a Max Verstappen davanti a Charles Leclerc (Ferrari) che ha beffato Sergio Perez (Red Bull) proprio nell’ultimo giro. Quarta posizione per un ottimo Esteban Ocon (Alpine), quinta per il canadese Lance Stroll (Aston Martin) nella sua migliore versione di questo 2023. Chiude sesto Carlos Sainz (Ferrari), settimo Lewis Hamilton (Mercedes), quindi ottavo il suo compagno di team George Russell.

A questo punto il secondo posto nella classifica costruttori è messo in pericolo dalla Ferrari che si è portata a soli 4 punti dalla Mercedes. Il commento di Toto Wolff, team principal del team di Brackley: “Credo che nel complesso il fine settimana si possa dire assolutamente promosso a pieni voti. Oggi poi abbiamo vissuto un bellissimo spettacolo, anche se nel nostro caso non abbiamo vissuto una domenica da protagonisti. Sapevamo che il lay-out non fosse dei migliori per la nostra macchina, ma le cose non hanno nemmeno girato nella nostra direzione”.

Toto Wolff passa ad analizzare l’andamento dei suoi due piloti: “Lewis Hamilton partiva indietro e stava provando a risalire, ma la Safety Car non gli ha dato una mano. George Russell ha disputato una buona prova ma il contatto con Max Verstappen gli ha rovinato la corsa e non aveva più modo per risalire la china. Ora dobbiamo concentrarci su Abu Dhabi per tornare sul podio e difendere il secondo posto nei costruttori”.

